Des mesures pour désengorger la ligne orange dès lundi

Différentes mesures seront mises en place dès lundi pour désengorger la ligne orange du métro de Montréal à court terme. Notamment, les usagers pourront emprunter de nouvelles lignes d’autobus express.

La ligne Express Papineau 445, en parallèle à la ligne orange, débutera son service sur la rue Beaubien et roulera jusqu’au boulevard René-Lévesque, qu’elle empruntera pour se diriger jusqu’au cœur du centre-ville. La STM espère à terme que 3000 personnes – l’équivalent de trois trains de métro – utiliseront cette ligne, qui sera en voie réservée sur l’ensemble du parcours. Ce service sera offert aux heures de pointe.

STM

Cette ligne est inspirée de la 427 Express Saint-Joseph, créée en 2010 pour des raisons similaires.

«De la même façon que la 427, qui s’en va directement à Berri-UQAM, a eu un impact sur la ligne orange, ce sera la même chose, croit la mairesse de Montréal Valérie Plante. On encourage les gens à l’utiliser. Il y aura une période de transition. Les gens ont l’habitude de se rendre directement sur la ligne orange, mais on va "mousser" cette 445 et c’est sûr que ça va avoir un impact.»

À l'ouest, la 435 Express du Parc / Côte-des-Neiges n'est plus en service et est scindée en deux lignes, qui deviennent la 480 Express du Parc et la 465 Express Côte-des-Neiges.

STM

Des trains Azur seront aussi ajoutés le matin. La ligne de bus 25 Angus a également été bonifiée.

Ces alternatives pour assurer un accès rapide au centre-ville font partie du Mouvement orange lancé par la Société de transport de Montréal (STM).