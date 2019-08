Été mortel sur la route 132

La Sûreté du Québec intensifie sa surveillance sur la route 132 dans l'Est-du-Québec qui a été le théâtre de plusieurs accidents mortels dans le dernier mois.

Au total, huit personnes ont perdu la vie sur le tronçon depuis les vacances de la construction.

Depuis le début de l'année, on compte déjà dix accidents mortels sur cette route nationale, alors qu'en 2018, le ministère des Transports dénombrait huit collisions mortelles sur la route 132, cinq en Gaspésie et trois au Bas-Saint-Laurent.

L'enquête sur les accidents survenus dans le dernier mois n’est pas encore terminée, mais les conditions climatiques et les problèmes mécaniques ne seraient pas en cause.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le facteur humain est probablement responsable.

C’est pourquoi les policiers vont intensifier leur présence sur les routes dans les prochains jours et les prochaines semaines.

La SQ veut rappeler aux automobilistes de respecter le code de la sécurité routière. L'idée est aussi de décourager les plus téméraires, comme l’explique Claude Doiron. «Nos policiers vont intervenir de façon accrue sur le réseau routier et on va cibler principalement les facteurs contributifs aux collisions mortelles qui sont toujours la vitesse, les distractions au volant, l’alcool et les drogues et le non-port de la ceinture de sécurité», précise-t-il.

Les policiers insistent sur le fait que l’idée n’est pas de distribuer davantage de contraventions aux automobilistes, mais plutôt de leur rappeler de faire preuve de prudence.