Julie Ringuette et Pascal Morissette ont vécu «une expérience exceptionnelle»

Questionnés par le magazine La Semaine du 22 août, Julie Ringuette et Pascal Morissette ont parlé de leur voyage à travers le pays, qu’ils ont fait avec leur fille d’un an pour la nouvelle émission qu’ils co-animeront ensemble, À nous 2, Canada!

«Nous avons visité le pays au complet, si on exclut les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Nous avons rencontré des gens d’est en ouest. Nous avons eu de grands coups de cœur et vécu des choses extraordinaires, inusitées, sans même devoir utiliser un passeport», a mentionné Pascal Morissette.



Les deux parents de Sam, née le 9 juin 2018, n’ont pas été capable de se passer de leur petite durant le tournage, et l’ont emmenée avec eux, car ils ne voulaient pas voyager sans elle.

«C’est un bébé globe-trotter par excellence», a expliqué Julie.



Le fier papa a ajouté que lui et sa conjointe ne voulaient tout simplement pas voyager sans elle.



«Elle a déjà pris plus souvent l’avion que bien des gens. Elle était parfaite, les agents de bord n’en revenaient pas», a-t-il souligné.

Même si ce voyage s’est fait dans le cadre du travail, les deux amoureux ont soutenu qu’ils partagent tous les deux une grande passion pour le voyage, et que la complicité légendaire qu’on leur connait se transpose également outremer.



«Même si j’ai toujours été aventurière, j’aimais bien mon confort... Pascal a proposé que nous partions avec nos pack-sacks et que nous dormions dans des auberges. Ç’a été une révélation! J’ai adoré vivre avec peu. Cela a éveillé en moi une fibre que je ne connaissais pas», a avoué celle qui sera également de retour dans la cinquième saison de la série Ruptures.