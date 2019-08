L’aide alimentaire garantie pour les élèves vulnérables

Le gouvernement du Québec a assuré jeudi que tous les élèves vulnérables qui avaient droit à une aide alimentaire l’année passée l’auront à nouveau dès la rentrée 2019-2020.

Une somme supplémentaire de 1 274 563 $ a été accordée à 81 écoles primaires et à 53 écoles secondaires de la province.

«Ce n'est pas un secret pour personne: un élève qui déjeune le matin est un élève qui a de meilleures chances de réussir. L'aide alimentaire offerte dans les écoles est essentielle au bien‐être et à la réussite des élèves, particulièrement des plus vulnérables», a dit le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge via communiqué.

Certaines écoles craignaient de perdre l’aide alimentaire au printemps dernier. À partir des données du recensement de Statistique Canada de 2016, les calculs avaient été refaits en fonction des richesses de chaque quartier. Des parents et des directeurs d’école attendaient donc une action du ministère de l’Éducation pour assurer une transition harmonieuse.

Cette bonification financière doit également permettre au gouvernement de revoir le mode d’attribution du financement au besoin.