Un record établi dans le ciel de Farnham

58 parachutistes expérimentés ont relevé un défi de taille le 18 août dernier.

Ils ont créé la plus grande série de figures pratiquée en chute libre au centre de sauts Parachute Montréal Rive-Sud. Le dernier record canadien, établi en 2016, avait aussi été réalisé à l’entreprise de Farnham et comptait 43 parachutistes.

«Mon objectif était d'avoir une représentation de la réalité canadienne du sport pour ce record. Je voulais des participants d'un peu partout au Canada, des hommes, des femmes, des sauteurs expérimentés et d’autres plus débutants», précise Philippe Morin, organisateur de l’événement.

Le groupe de 58 personnes a été en mesure de créer deux figures complètes en plein ciel, ce qui représente un défi important en fonction de différents facteurs, tels que la météo et la logistique que nécessite un tel exploit.

Trois avions ont d’ailleurs été nécessaires pour assurer une formation en plein vol.

Pour que le record soit reconnu, le temps de préparation était limité à 4 jours, ce qui a créé un stress supplémentaire, compte tenu de la météo peu clémente.

C’est finalement au cours du dernier essai lors de la quatrième journée que le saut a été réussi, au grand bonheur de l’équipe.

«Je regardais les gens voler vers moi pour accomplir la première figure. Tout était calme. Les gens étaient en contrôle. La magie du dernier saut était en train de se passer! Une fois la première figure complétée, je donne le signal pour passer à la prochaine. Le calme persiste, les gens font attention, savent qu'il n'y a plus de place à l'erreur. Tout se met en place et je vois la dernière personne du groupe prendre sa place et me faire un énorme sourire. Je suis convaincu à ce moment que nous avons réussi et je me mets à crier de joie dans mon casque!», se souvient M. Morin.

Le record mondial d’une formation séquentielle en plein vol a été établi en 2017 en Arizona et comptait 217 parachutistes.