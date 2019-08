Orage violent: Deux employés d’un restaurant projetés dans les airs

Les employés du restaurant The Esso Club, à Clemson, en Caroline du Sud, préparaient un événement à l’extérieur lorsqu’un violent orage a frappé. Un chapiteau a été soufflé et deux employés qui y étaient accrochés ont été projetés dans les airs.

Un jeune cuisinier a été soulevé au-dessus du toit du restaurant. Dans sa chute, sa tête a frappé une gouttière.

«Tout notre équipement s’envolait et je voulais juste sauver tout le travail que nous avions fait. Ça m’a pris une seconde pour le réaliser, mais j’étais à six mètres dans les airs. Je me disais qu’il fallait que je tombe sur le toit», a raconté Samuel Foster à la chaîne d’information CNN.

Il est tombé sur le sol, mais il n’a souffert que de blessures mineures. Des points de suture ont été nécessaires au-dessus de son œil gauche.

Une femme a aussi été soulevée à plus d'un mètre du sol. Elle a frappé une table et est tombée au sol. Elle n’a pas été blessée gravement.

Le restaurant a rouvert ses portes le lendemain. Samuel Foster pense même revenir au travail avant la fin de la semaine.