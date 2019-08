Peut-on aider à sauver la forêt amazonienne?

Malgré son éloignement et les nombreux fléaux qui la menacent, il est possible de contribuer à la sauvegarde de la forêt amazonienne, aux prises avec d'importants incendies depuis quelques semaines.

Le nombre d'incendies de forêt, souvent allumés par des agriculteurs qui souhaitent agrandir les surfaces de terres arables, notamment pour la production de bœuf, a augmenté de 84 % au Brésil par rapport à la même période l'an dernier. Cette surexploitation et destruction de masse menace ce fragile écosystème pourtant essentiel, la forêt amazonienne séquestrant une immense quantité de gaz carbonique.

L'organisme à but non lucratif Rainforest Alliance a proposé, sur sa page Facebook, des pistes de solutions aux gens qui souhaitent pouvoir contribuer à la sauvegarde du «poumon de la planète».

Faire un don

Entre autres, il est possible de verser des dons aux organismes Rainforest Trust et Rainforest Alliance, qui utilisent les fonds amassés non seulement pour protéger les forêts tropicales, mais aussi pour mener des projets de reboisement.

Vérifier la certification

Les forêts étant incendiées pour l'agriculture, il est aussi possible de prendre soin de se procurer des biens ayant obtenu la certification «Rainforest Alliance Certified», qui démontre qu'ils ont été produits sans mettre en péril la forêt tropicale.

Réduire ou éliminer sa consommation de boeuf

Plus largement, poser des gestes environnementaux au quotidien pour réduire sa consommation et ses émissions de gaz à effet de serre ne peut qu'aider à réduire la pression sur la forêt amazonienne.

«Soyez un consommateur consciencieux [...] Éliminez ou réduisez votre consommation de bœuf, les élevages étant l'une des principales sources de déforestation», a appelé Rainforest Alliance sur sa page Facebook.

Interpeller les élus et...voter!

L'organisme propose aussi de réclamer plus de mesures pour protéger l'environnement, que ce soit en interpellant les élus et médias ou en votant pour des dirigeants qui «comprennent l'état d'urgence climatique et ont la volonté de poser des gestes d'envergure».