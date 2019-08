Un outil pour calculer la distance entre les cyclistes et les automobilistes

Les patrouilleurs à vélo du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) peuvent désormais utiliser un outil fort utile pour calculer la distance entre les automobilistes et les cyclistes.

Installé sur le guidon, le petit appareil, C3TF, détecte la distance exacte entre une voiture et un vélo. Les patrouilleurs peuvent l’activer en appuyant simplement sur un bouton.

Les outils sont présentement déployés en mode préventif. Pour un usage en matière pénale, la Cour devra donner son aval.

«Nos propres patrouilleurs nous faisaient souvent la remarque que malgré qu’ils soient identifiés comme policiers, les automobilistes passent très près d’eux et, évidemment, notre souhait est que tous les automobilistes fassent attention, pas seulement à nos policiers, mais à tous les cyclistes», explique Roxanne Rivard, conseillère en sécurité routière au SPVM.

Les nouvelles règles du Code de la sécurité routière stipulent que les automobilistes doivent respecter une distance d’un mètre entre leur voiture dans une zone de 50 km/h et moins, et une distance de 1,5 mètre dans une zone de plus de 50 km/h.