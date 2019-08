Une fillette envoie une touchante lettre à des parcs forestiers

Une jeune fille qui avait pris une roche dans un parc national américain a décidé de renvoyer son souvenir après avoir eu des regrets.

Lors de sa visite au parc national Great Smoky Mountains, la jeune Karina a trouvé une roche en forme de cœur. Elle a décidé de l’emmener avec elle.

Elle a toutefois regretté sa décision. Karina a donc écrit une lettre adressée aux gardes forestiers.

«Je suis désolée et je veux la renvoyer», peut-on lire dans la lettre qui a été partagée sur Facebook par le parc.

En plus de sa lettre et de la roche, Karina a fait un dessin de son secteur préféré du parc et a aussi envoyé un don.

Les gardes forestiers ont été touchés par le geste de la fillette. Ils ont remercié Karina d’avoir fait la bonne chose et ont assuré que la roche avait retrouvé son bon emplacement.

Dans une autre publication, ils ont expliqué que prendre ou déplacer une roche peut avoir des conséquences sur la ponte des salamandres.