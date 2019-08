Une tornade aurait frappé à Mont-Laurier

Toits de résidences arrachés, roulottes déplacées, plusieurs arbres cassés ou même déracinés: la région de Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides, a été frappée tard mercredi soir par ce qui pourrait être une tornade.

Selon les autorités, les municipalités les plus touchées par l’orage et les vents très violents sont Mont-Laurier, Chute-Saint-Philippe, Lac-Saguay et L’Ascension.

La nature s’est particulièrement déchaînée dans ce secteur aux environs de 22 h 30.

Les services d’urgence en ont eu plein les bras au cours de la soirée et de la nuit. La foudre serait notamment à l’origine d’un incendie dans une résidence secondaire de L’Ascension, tandis qu’un peu partout sur la route 117, des arbres tombés sur la chaussée ont dû être retirés.

Malgré les nombreux incidents rapportés, la Sûreté du Québec a indiqué qu’on ne déplorait aucun blessé.

Jeudi, des représentants d’Environnement Canada ont été dépêchés sur les lieux pour mener leur enquête afin d’établir si la région a été frappée par une tornade ou encore une microrafale.