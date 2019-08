41 logements sociaux sur Pie-IX

Un nouveau complexe de 41 logements pour des familles dans le besoin et de jeunes mères monoparentales verra le jour sur le boulevard Pie-IX, à Montréal.

Le projet estimé à près de 12,8 millions $ comprend la construction d’un groupe de trois bâtiments mitoyens de trois étages. Un stationnement intérieur, ainsi que des espaces communs, administratifs et techniques seront également aménagés.

En partenariat avec l'organisme le Relais des jeunes familles, douze de ces logements seront attribués à de jeunes mères de 16 à 25 ans qui désirent poursuivent leurs études. Les autres unités seront accessibles aux personnes à faibles revenus.

«C'est important d'avoir de grands logements pour des familles à faible revenu. Il y a beaucoup de nouveaux immigrants qui arrivent [dans Saint-Michel] qui ont besoin de support et d'accompagnement», a expliqué Marie-France Peterson, chargée de développement du Groupe CDH, l'entreprise d'économie sociale qui chapeaute le projet. Cette dernière ajoute que plus du tiers des unités seront des cinq et demi ou plus grands.

Début 2021

Les logements seront bâtis là où se trouve actuellement un immeuble qui abritait autrefois un restaurant PFK, entre le boulevard Robert et la rue Denis-Papin.

La démolition de l'ancien édifice débutera à l'automne. Les logements devraient être prêts en mars 2021, selon les estimations du Groupe CDH.

Ces logements sont majoritairement financés par la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal dans le cadre du programme Accès-Logis Montréal.