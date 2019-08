Du défrichement «sauvage» à Sainte-Marthe-sur-le-Lac?

Au moment où des dizaines de maisons mobiles lourdement endommagées par l’inondation du printemps dernier sont démolies, d’autres travaux majeurs en cours sèment la controverse à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

La façon dont les travaux sont menés depuis le début de la semaine dérange. On coupe et on défriche pour éventuellement solidifier et rehausser la digue qui a cédé en avril dernier.

Selon plusieurs riverains, les préavis pour réagir sont courts. D’autres citoyens ne sont même pas chez eux lorsqu’on agit. Bref, l’attitude de l’entrepreneur est qualifiée de «sauvage» par des sinistrés. Plusieurs d’entre eux ont fait parvenir à TVA Nouvelles de nombreuses vidéos où l’on voit des arbres se faire abattre.

«Ils rentrent dans nos terrains [...] Un monsieur qui habite sur la 40e avenue est revenu de vacances et il n’avait plus de clôture, plus de gazon et plus d’arbre. On ne l’avait pas avisé. La façon dont c’est fait, ça fait peur», a raconté une citoyenne.

Suite au rehaussement de la digue à une hauteur de 1,5 mètre, certains riverains perdront leur vue sur le lac. Rencontrés vendredi par notre journaliste, plusieurs d’entre eux ont demandé rien de moins qu’un arrêt des travaux pour en arriver à un compromis avec l’administration.

«On est prêts à tolérer une hauteur respectable et sécuritaire», a justifié une résidente.

Des citoyens ont aussi indiqué à TVA Nouvelles qu’ils souhaitaient obtenir des avis légaux si la municipalité fait la sourde oreille à leurs revendications.