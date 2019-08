La fille de Stan Lee furieuse contre Marvel et Disney

La fille de Stan Lee, JC Lee, est furieuse que l'accord entre Disney, Marvel et Sony, permettant à Spider-Man d'apparaître dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), soit tombé à l'eau.

Sony s'est en effet retiré des négociations avec leur studio rival cette semaine, ayant été incapables de trouver un accord sur les droits de Spider-Man, condamnant l'avenir du superhéros dans les films du MCU.

La franchise cinématographique de l'homme-araignée appartient en effet à Sony, mais le studio et Disney avaient conclu un accord il y a plusieurs années permettant d'inclure Peter Parker et son alias dans les films Marvel. Le personnage de Tom Holland est ainsi apparu dans cinq superproductions, dont «Avengers: Endgame».

La rupture de l'accord signifie maintenant que Spider-Man ne figurera plus dans les films Marvel et JC Lee affirme que les chefs de Disney ne respectaient pas la création de son père.

«Marvel et Disney recherchant le contrôle total sur les créations de mon père doivent être contrôlés et équilibrés par d'autres qui, tout en cherchant à réaliser des bénéfices, respectent sincèrement Stan Lee et ce qu'il a laissé derrière lui, a-t-elle déclaré à TMZ. Qu'il s'agisse de Sony ou de quelqu'un d'autre, l'évolution continue des personnages de Stan et de son héritage mérite des points de vue multiples.»

Elle affirme également que personne chez Marvel ou Disney n’a contacté la famille après la mort du scénariste et éditeur de bandes dessinées, en décembre dernier.

«Depuis le premier jour... ils ne lui ont jamais montré de respect ni de décence, a-t-elle ajouté. En fin de compte, personne n'aurait pu traiter mon père moins bien que les dirigeants de Marvel et de Disney.»

L’annonce de la fin de l'accord entre Sony et Disney a bouleversé des fans tels que le réalisateur Kevin Smith et les stars de Marvel, Jeremy Renner et Ryan Reynolds.

Un porte-parole de Sony Pictures a publié une déclaration révélant que les patrons du studio étaient «déçus» que Kevin Feige, le patron de Marvel, ne participe plus aux films Spider-Man.

«Nous sommes déçus, mais respectons la décision de Disney de ne pas le laisser continuer à jouer le rôle de producteur principal de notre prochain film Spider-Man, indique le communiqué. Nous espérons que cela changera... Kevin est formidable, nous lui sommes reconnaissants pour son aide et de ses conseils et nous apprécions le chemin qu'il nous a aidé à suivre, et que nous poursuivrons.»