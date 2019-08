Les actionnaires de Transat se prononcent aujourd’hui

Les actionnaires de Transat se prononceront définitivement sur le projet d’alliance entre le groupe Transat et Air Canada vendredi matin.

Au moins deux tiers des actionnaires de Transat devront dire oui à la transaction.

Déjà l'actionnaire principal de Transat, la firme Letko Brosseau, votera en faveur de la transaction. Or, la Caisse de dépôt et le Fonds de solidarité, qui détiennent ensemble 18% des actions, refusent pour l'instant de dévoiler leur intention. Pourraient-ils tourner le dos à Air Canada et son offre de 720 millions?

Sur le plan politique, le Bloc québécois a réclamé une enquête de Transports Canada.

Si les actionnaires d’Air Transat entérinent la proposition d’achat par Air Canada, vendredi, le gouvernement fédéral pourrait de son côté prendre encore plusieurs mois pour se pencher sur la transaction.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, doit indiquer prochainement s’il estime qu’une étude approfondie doit être menée sur des questions d’intérêt public soulevées par l’éventuelle vente de l’avionneur québécois.

Il doit toutefois d’abord dire, mercredi prochain, s’il considère que la transaction suscite bel et bien de telles questions d’intérêt public.