Les chiens devront avoir une muselière et une laisse au Festival western de Saint-Tite

Les chiens devront porter une muselière et être tenus en laisse lors du prochain Festival western de Saint-Tite, qui débute dans deux semaines.

La petite ville de la Mauricie, où l’on attend 600 000 personnes du 6 au 15 septembre prochain, a adopté ce nouveau règlement pour les chiens de plus de 20 livres. Cette nouvelle réglementation s’appliquera à l’ensemble du «Mail piétonnier ».

«La foule, le bruit et la présence d’autres animaux sont tous des facteurs qui peuvent affecter le comportement des chiens. C’est pourquoi, par prévention, la Ville souhaite assurer la sécurité de ses citoyens, de ses festivaliers et de tous les animaux», a défendu la Ville de Saint-Tite dans un communiqué vendredi.

L’administration municipale dit en être venue à cette décision à l’instar d’autres villes.

La Ville de Louiseville, aussi en Mauricie, a adopté en 2016 un règlement encore plus sévère pour son Festival de la galette de sarrasin. Les chiens de 12 livres et plus doivent en effet porter la muselière sur le site.