Longueuil: près de 1 million $ pour décontaminer une station de pompage

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi un investissement de près d’un million $ pour réhabiliter les sols d’une station de pompage de Longueuil, qui avait été contaminé accidentellement au mazout en 2015.

Le traitement des sols pourrait s’échelonner sur cinq ans à la station de pompage situé au 850 Saint-Charles Ouest, tout près du terminus.

«Grâce à la bioremédiation, le terrain de la station de pompage sera réhabilité selon une méthode novatrice et respectueuse de l'environnement en optimisant la croissance des bactéries présentes dans les sols», a expliqué dans un communiqué de presse la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Le projet est estimé à un peu plus de 1,2 million $ en tout. L’aide financière du ministère de l’Environnement versée à l’agglomération de Longueuil s’élève précisément à 807 550 $.

«Décontaminer des sols, c'est protéger son environnement, je me dois de souligner que c'est aussi une question de santé publique. Les communautés ont tout à gagner à éliminer les risques potentiels de contamination de l'eau potable, même minimes», a mentionné le député de député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Cet investissement est possible dans le cadre du programme ClimatSol-Plus, qui a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés.