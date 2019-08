Une banque accuse une garderie de fraude

La Banque Royale poursuit la propriétaire d’une garderie montréalaise qui aurait mis sur pied un stratagème de fraude impliquant des virements sans fonds totalisant 350 000 $.

«[La garderie L’arc-en-ciel et sa propriétaire Fatima El Boukhari] déposaient dans un compte [de la RBC] des faux paiements préautorisés qui n’avaient aucun fonds», peut-on lire dans un document déposé récemment à la Cour supérieure de Montréal.

Après chacun des trois virements sans fonds, à la fin juillet, Mme El Boukhari «faisait émettre par la suite des traites bancaires à [...] Mohammed Dawah», soit son conjoint ou son ex-conjoint, allègue la banque.

La propriétaire de garderie aurait aussi transféré la totalité des montants disponibles sur deux cartes de crédit, soit 25 000 $, à ce même compte de la Banque Royale du Canada (RBC).

La quasi-totalité de ce montant aurait ensuite été retirée puis transférée à son beau-frère Jeffrey Harris, qui aurait lui-même réacheminé l’argent dans un compte au Maroc, allègue le document judiciaire.

Lors d’une rencontre entre la RBC et Mme El Boukhari, cette dernière aurait indiqué qu’elle avait effectué « par erreur » les paiements préautorisés.

«S’il y avait fraude, je n’aurais jamais pu [me] présenter à la banque pour accepter une entente de remboursement», s’est-elle défendue, lorsque Le Journal l’a contactée.

Grosse dette

Selon les documents judiciaires, la propriétaire de garderie a en effet reconnu avoir une dette de 219 000 $ et avoir conclu une convention de paiement.

Cependant, la RBC a jugé que cette reconnaissance de dette n’était pas valide après avoir découvert que Mme El Boukhari aurait remis de faux relevés bancaires pour arriver à cette entente.

Par ailleurs, la RBC a déjà obtenu la saisie avant jugement des fonds toujours présents dans le compte de M. Dawah, comme elle l’avait demandé. Ce type de procédure permet à un poursuivant de saisir des biens lorsqu’il craint leur disparition avant la conclusion d’un procès.

En plus de la saisie, la RBC demande le remboursement d’une somme de 194 495 $, plus les intérêts et les frais, à Mme El Boukhari.