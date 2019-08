Accusée après avoir laissé son chien mourir de chaleur dans sa voiture

Une femme de Floride a reçu un brutal rappel jeudi dernier : laisser un être vivant dans sa voiture en plein été peut avoir des conséquences funestes.

La scène horrible a été filmée par une passante dans le stationnement d’un Walmart, dans la ville de Pensacola.

On voit Crystal Marie Houk, assises par terre derrière sa Toyota Camry, dévastée par la mort de sa chienne, un pitbull-mix. Il faisait près de 32 degrés Celsius avec un ressenti beaucoup plus élevé si on tient compte de l’humidité floridienne.

Houk a été accusée de cruauté animale. Elle a affirmé aux autorités avoir laissé l’air conditionné fonctionner pendant sa séance de magasinage.

Un employé du Walmart a toutefois constaté lors de l’ouverture des portières que de l’air chaud était soufflé dans l’habitacle au lieu de l’air refroidi.

«Vous avez des températures brûlantes, vous êtes en plein été. Vous avez en plus des portes fermées et de l’air chaud avec un animal à l’intérieur. Ultimement, ce qui devait arriver est arrivé», a expliqué un policier à un média local.

La jeune femme a déclaré ne pas être demeurée longtemps dans le commerce, mais des caméras de surveillance ont prouvé que la pauvre bête était restée coincée pendant environ trois heures dans la voiture.

«Des gens des services animaliers ont tenté de prendre la température de l’animal lui-même et leur thermomètre n’a pas été capable de prendre la mesure», a ajouté le policier, précisant que l’outil arrête de fonctionner à 107 degrés Faranheit.

Houk passera devant le juge le 12 septembre prochain.