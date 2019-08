De nouveaux chalets perchés dans le Bas-Saint-Laurent

Le parc côtier Kiskotuk, au nord de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, inaugure deux nouveaux chalets perchés. Idéalement situés en hauteur des battures, ils offrent un point de vue privilégié sur le fleuve, ses oiseaux, le coucher de soleil et les étoiles.

Après avoir construit en forêt des chalets originaux d'architecture scandinave, l'équipe du parc a travaillé fort au début de l'été pour offrir deux nouveaux hébergements, près du Saint-Laurent cette fois.

Les chalets sont confortables (matelas, ustensiles de cuisine, table et chaises) mais rustiques (sans eau ni électricité). Ils sont accessibles en voiture et se situent à quelques dizaines de mètres d'un bloc sanitaire (toilettes et douches). Ils peuvent loger aisément de deux à quatre personnes.

Les chalets offrent une vue magique sur le fleuve, l'île Verte au large et les somptueux couchers de soleil qui font la renommée du Bas-Saint-Laurent. On peut également profiter de la vue sur les sentiers du parc, à emprunter à pied ou à vélo, et atteindre un belvédère offrant une vue à 360 degrés sur la région côtière.

Un seul chalet accueille les visiteurs accompagnés de leur chien. Les sentiers sont tous accessibles gratuitement.

Tarif : 105 $ par nuit (jusqu'à quatre personnes). Info : parckiskotuk.com