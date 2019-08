«J’ai une bonne étoile» - Sonia Vachon

Mère de Gédéon et Joséphine, Sonia Vachon les voit grandir, trouver leur chemin et prendre leur envol. Constater que ses enfants s’épanouissent lui procure le sentiment d’avoir réussi quelque chose de fondamental: sa vie familiale. Alors qu’on la voit au cinéma dans le film «Menteur», l’actrice, qui peut aussi être fière de ses 30 ans de carrière, revient sur son magnifique bilan personnel.

Sonia, parlez-nous de votre personnage dans «Menteur». Comment décririez-vous Martine?

Martine est le bras droit de Simon, joué par Louis-José Houde. Robin (Patrice Coquereau), son collègue, et France (Geneviève Schmidt), la patronne, en ont plus qu’assez des mensonges de Simon. Ils savent qu’il ment. Je pense qu’ils éprouvent beaucoup d’amour pour cet homme, sinon ils ne seraient plus à ses côtés. Ils seraient partis. Ils sont dévoués corps et âme à Simon, mais ils en subissent les conséquences.

Êtes-vous heureuse du résultat?

Oui, c’est un projet formidable! Je suis vraiment chanceuse et privilégiée, parce que Émile (Gaudreault, le réalisateur du film) m’a appelée en me disant qu’il écrivait quelque chose en pensant à moi. Il a même ajouté: «J’espère que tu vas accepter de travailler avec moi sur ce film!» (rires) Je n’avais qu’une réponse à lui donner: «Oui!» C’est sûr que je veux travailler avec Émile, parce que je le connais et que j’aime tout de lui. La fille serait folle de dire non! (sourire) Si on pense à moi, c’est peut-être en raison de mes 30 ans de carrière.

Cet accomplissement vous rend-il particulièrement fière?

Oui, mais je n’ai jamais pensé à ça. C’est un métier où personne ne me donnera jamais une montre ou une bague... même si je ne détesterais pas ça! (rires) Parmi mes projets professionnels, il y a «5e rang», dont je ferai partie à la rentrée. J’ai un très beau personnage. Je suis infiniment heureuse de jouer avec François Papineau. C’est agréable de tourner à la campagne, et l’équipe est extraordinaire! Je suis très gâtée. La vie me donne de belles choses... Comme je le dis souvent, j’ai une bonne étoile. Parfois, elle brille un peu moins, mais elle est toujours là.

Avez-vous toujours eu cette intime conviction?

Toujours. Si je pense aux amis de ma classe, je sais très bien que, pour certains, ça n’a pas fonctionné. Pour moi, ç’a marché. J’ai connu des années plus tranquilles, mais les périodes de répit ont rarement duré plus de deux ans. Ça m’est arrivé deux fois durant ma carrière et, pendant ces deux périodes, ma mère me répétait: «Sonia, dis-toi que ça arrive au bon moment.» La dernière fois que ça m’est arrivé, mon père était très malade et il est décédé pendant cette période. Dès que papa est parti, les choses ont repris. Mon père me fait de très beaux cadeaux. (sourire) Ça peut sembler ésotérique, mais j’en suis convaincue.

Avez-vous le sentiment d’avoir le bonheur facile?

Je suis ce genre de fille en raison de qui je suis et d’où je viens. Ça ne me prend pas grand-chose pour être heureuse. Je m’extasie devant un rien: un nuage, un coucher de soleil, des fleurs. Ça faisait des années que je n’avais pas de fleurs, mais cette année, j’avais besoin d’en voir autour de la maison. J’en ai installé quelques pots, et c’est magnifique! Moi, je vis intensément. C’est vrai pour le bonheur, mais c’est aussi vrai pour le drame.

Vos enfants ont-ils tendance à vous ressembler sur ce point?

Joséphine, oui, mais elle n’est pas aussi intense que moi. Disons qu’elle a une sensibilité de fille. Gédéon est plus réservé, comme Jean-Claude, mon conjoint. Il est plus mesuré. Il n’a pas de sautes d’humeur. Il n’y a pas de cris avec lui. Ni avec Jean-Claude. Les enfants grandissent, et vite à part ça! Il faut en profiter. Je suis chanceuse, parce que Gédéon est encore à la maison et qu’il n’a pas le goût de partir pour le moment.

Quel âge ont-ils, maintenant?

Mon fils a 19 ans. Ma fille a 15 ans, elle en aura 16 à l’automne.

Savent-ils déjà ce qu’ils souhaitent faire dans la vie?

Joséphine est attirée par le côté artistique. Gédéon aimerait devenir historien. L’histoire, c’est dans la famille. Joséphine est moins attirée par ce domaine, mais Jean-Claude, Gédéon et moi pouvons regarder des séries sur les Première et Deuxième Guerres mondiales sans nous lasser. Ça nous fascine! Nous avons regardé récemment la série «Tchernobyl». Mon fils a un grand intérêt pour les Russes. Il connaît tous les tanks et toutes les armes qu’il voit dans les documentaires. Il pourrait devenir un historien de l’armée.

Si Joséphine devenait une artiste, comment accepteriez-vous la chose?

Ça serait correct. Si elle veut faire ça, je vais être là. Je vais l’appuyer. Comme je lui disais, moi, tout ce que je sais faire, c’est interpréter. Si elle veut vivre de ce métier, elle devra tout faire: écrire, réaliser, etc. Je sais qu’elle a un talent pour l’écriture. Mes deux enfants ont aussi un talent sportif. J’ai tellement rêvé qu’ils deviennent des athlètes! (rires) Gédéon a excellé dans tous les sports qu’il a pratiqués. Il faisait un sport une année, puis il passait à autre chose. Joséphine joue au volleyball depuis sa première année du secondaire. L’an prochain, elle veut faire du flag football. Durant l’été, elle joue à la balle molle. Elle aime ça. Si elle voulait faire du sport, je n’aurais aucun problème avec ça.

Sonia, vous avez réussi bien des choses: votre carrière et votre vie de mère, pour ne nommer que celles-là...

Oui, c’est vrai. J’ai réussi mes enfants et j’en suis fière. Je suis heureuse de ma vie de famille. Je suis aussi heureuse de ma carrière. Je me sens profondément reconnaissante pour tout cela.