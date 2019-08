«Le magicien d’Oz» fête ses 80 ans!

Le cultissime «Magicien d’Oz», classique d’entre les classiques, a pris l’affiche à travers l’Amérique du Nord le 25 août 1939. Quoi de mieux que des chiffres pour revivre l’épopée de ce film...

10e adaptation

En janvier 1938, les studios MGM achètent les droits du roman de L. Frank Baum en raison du succès de «Blanche-Neige et les sept nains» de Walt Disney, sorti en 1937. Les producteurs, qui développent une 10e adaptation de l'oeuvre (tous arts confondus) comprennent alors que les films adaptés de contes pour enfants et de légendes populaires peuvent intéresser tous les publics.

10 scénaristes

Les studios embauchent une horde de scénaristes qui travaillent en même temps... tout en ignorant l’existence des autres, une pratique courante à l’époque. Au total, 10 auteurs plancheront sur l’histoire du «Magicien d’Oz». Le scénario final sera livré le 8 octobre 1938.

500 $ US par semaine pour Judy Garland

C’est Judy Garland qui décroche le rôle de Dorothée, étant préférée à Shirley Temple et Deanna Durbin. Afin de paraître plus jeune, l’adolescente de 17 ans doit porter un corset et doit perdre six kilos. Avec son salaire de 500 $ US par semaine, Judy Garland ne figure pas parmi les acteurs les mieux payés. À titre de comparaison, Ray Bolger (l’épouvantail), lui, touche 3000 $ US. Quant au chien Toto, il gagne 125 $ US par semaine!

3 réalisateurs (officiellement)

Richard Thorpe, Victor Fleming et King Vidor se sont succédé à la réalisation pendant les 22 semaines de tournage. Le premier coup de manivelle a été donné le 13 octobre 1938 dans les studios de MGM à Culver City par Richard Thorpe... qui a remplacé Norman Taurog après deux semaines passées à effectuer des tests de Technicolor. George Cukor tient lieu de conseiller créatif de Fleming – il ne filme aucune scène – avant de réaliser «Autant en emporte le vent». King Vidor remplace Fleming lors du départ de Cukor et demande à ne pas être crédité publiquement jusqu’à la mort de Fleming, son ami.

124 personnes de petite taille

Les Munchkins, ces petits personnages qui habitent Munchinkland, sont sélectionnés après un appel général. C’est Leo Singer, propriétaire de la troupe de vaudeville très connue à l’époque Singer’s Midgets (littéralement, «les nains de Singer») qui les fait embaucher par les studios MGM. Chacune des 124 personnes de petite taille reçoit 125 $ US par semaine. Et comme il manque quelques figurants, des enfants sont recrutés pour tenir les rôles des Munchkins à combler. Au total, 100 costumes de Munchkins sont créés par le designer Adrian sur un total de 1000 pour l’ensemble de la production.

Budget de 2,77 millions $ US

Avec son budget de 2,77 millions $ US, une somme importante à l’époque, «Le magicien d’Oz» n’atteint pas la rentabilité au moment de sa sortie. En effet, selon les studios, le box-office de 3,01 millions $ US ne couvre pas tous les frais. Il faut attendre une deuxième sortie en salle, en 1949, et des recettes de 1,5 millions $ US pour que MGM empoche enfin des profits.

Deux Oscars

Le long métrage nommé dans cinq catégories aux Oscars a obtenu deux statuettes, soit celle de la meilleure trame sonore et celle de la meilleure chanson pour «Over The Rainbow». La prestation de Judy Garland lui a valu un Oscar de la jeunesse (la catégorie a disparu en 1961).