«L’ultime assaut»: chaos à la Maison-Blanche

Morgan Freeman en président des États-Unis et Gerard Butler en chef des services secrets? Voici le troisième volet des aventures survitaminées et pour le moins incroyables de Mike Banning...

Débutée en 2013 avec «Assaut sur la Maison-Blanche», la trilogie «Assaut» s’est poursuivie en 2016 avec «Assaut sur Londres» et se termine avec «Ultime assaut» dans lequel Mike Banning (Gerard Butler) doit confronter ses démons.

À la barre de ce troisième opus, on retrouve le réalisateur Ric Roman Waugh, un ancien cascadeur, qui, outre «L’infiltrateur» (2012), a tourné «That Which I Love Destroys Me», un documentaire sur les vétérans de la guerre en Irak victimes de syndrome de stress post-traumatique (TSPT).

«L’ultime assaut» s’amorce avec le fait que Trumbull (Morgan Freeman) est désormais président des États-Unis. Après avoir été sauvé par Banning dans les longs métrages précédents, il lui propose la direction des services secrets, un travail de bureau qui le tiendra loin des dangers. Leah (Piper Perabo, qui remplace Radha Mitchell) souhaite que son mari accepte, d’autant que le couple vient d’avoir une petite fille.

Mais Banning hésite. Souffrant de TSPT depuis les événements de Londres, il se voit faussement accusé de conspiration et doit fuir... tout en cherchant les coupables. Traqué par l’agent Thompson (Jada Pinkett Smith), du FBI, Banning se réfugie chez son père, incarné par Nick Nolte, vétéran de la guerre du Vietnam qui, lui aussi, souffre de TSPT, mais pas de la même manière que son fils.

«Dans ce volet, détaille Gerard Butler, on réalise que cet homme qu’on a vu traverser tous ces combats, toutes ces explosions et toutes ces collisions a payé un prix. Banning lutte silencieusement, tant dans son travail que dans sa vie privée. Il garde tout cela secret, car il ne veut pas laisser tomber les autres et il veut continuer à faire le travail qu'il aime, dans lequel il croit.»

Un homme blessé

Intégrer ce qu’il a appris pendant le tournage de «That Which I Love Destroys Me» a été l’un des objectifs de Ric Roman Waugh.

«Pendant le documentaire, j’ai appris que beaucoup de soldats modernes ont un type de stress post-traumatique différent», explique le réalisateur. Ce n’est pas le classique TSPT où ils fuient la guerre. Au lieu de cela, ils sont devenus dépendants de la guerre et de son intensité, ce qui rend plus difficile leur retour dans la société et la vie quotidienne.»

«Nous avons réalisé le documentaire sur les militaires, mais après sa sortie, j'ai commencé à entendre toutes sortes d'autres personnes, des premiers répondants, des policiers, etc., qui vivaient la même chose. Je pensais dès le départ que ce serait un parcours très authentique et intéressant à faire avec Mike Banning.»

C’est ainsi que le cinéaste s’est entretenu avec Mickey Nelson, ancien membre des services secrets qui a travaillé pour Barack Obama. «Mickey m’a parlé ouvertement de la montée d’adrénaline que procure le fait de protéger la personne la plus importante du pays. Et il m’a aussi parlé du fait qu’il arrive un moment où on a besoin d’être constamment dans cet état d’intense vigilance.»

Voulant pousser les choses plus loin, Waugh s’est adjoint les services du coordonnateur de cascades Greg Powell (la série «Frères d’armes» notamment) et du coordonnateur de scènes d’action Vic Armstrong («Thor» et «Mission: Impossible III»). Le résultat? Alors que les deux précédents films contenaient 13 séquences d’action chacun, «L’ultime assaut» en compte 23.

Et à ceux qui trouveront que les drones capables de traquer leur cible qu’on voit dans le film sont tout droit sortis d’une œuvre de science-fiction, le réalisateur répond: «Tout ce qu’on voit dans le film est basé sur de la technologie existante.»

«L’ultime assaut» a pris l’affiche vendredi à travers la province.