Macron appelle le G7 à s'unir sur l'Amazonie

Emmanuel Macron a appelé tous ses partenaires du G7 à agir ensemble pour l'Amazonie et oeuvrer ensemble pour résoudre les grands conflits, mais aussi pour éviter les guerres commerciales, un message adressé à Donald Trump.

Dans une allocation de dix minutes à la télévision, prononcée quelques heures avant le coup d'envoi du sommet, le président français a répondu aux sceptiques en expliquant vouloir «que ce G7 soit utile» et appelé à «répondre à l'appel de la forêt et l'appel de l'océan» en dépit notamment «des désaccords sur le climat avec les États-Unis.

Sur le climat, «vous savez nos désaccords entre certains pays, en particulier avec les États-Unis», a-t-il lancé. «Mais j'ai voulu que ce G7 soit utile et donc nous devons répondre à l'appel de l'océan et à l'appel de la forêt qui brûle aujourd'hui en Amazonie de manière là aussi très concrète», a-t-il dit, depuis le phare de Biarritz.

«Nous sommes tous concernés. La France l'est sans doute encore plus que d'autres autour de cette table, puisque nous sommes Amazoniens» avec la Guyane. «Donc sur l'Amazonie, nous allons lancer pas simplement un appel mais une mobilisation de toutes les puissances» présentes à Biarritz, «en partenariat avec les pays de l'Amazonie, pour lutter contre ces feux et pour investir dans la reforestation», a ajouté le chef de l'État.

Il a aussi souhaité samedi «convaincre tous nos partenaires que les tensions commerciales sont mauvaises pour tout le monde».

Outre la guerre commerciale entre États-Unis et Chine, le président américain Donald Trump a fait planer vendredi la menace d'un conflit avec la France et l'Europe, en menaçant de taxer les vins français en rétorsion à la taxation des géants américains du numérique.

Ce à quoi l'UE riposterait, a averti samedi matin le président du Conseil européen Donald Tusk en arrivant au sommet du G7.

«Nous ne réussirons sans doute pas sur tout et ne m'en voulez pas si parfois nous n'y arrivons pas», a conclu Emmanuel Macron, s'adressant aussi aux opposants au G7 qui à quelques kilomètres défilaient pacifiquement samedi matin et tiennent un contre-sommet.

«Je veux vraiment les appeler aussi au calme, à la concorde. Nous avons des désaccords, parfois il y a des caricatures. Mais je pense que les grands défis qui sont les nôtres, le climat, la biodiversité, la transformation technologique, les inquiétudes dans notre société, la lutte contre les inégalités, cette insécurité qui est partout dans le monde, nous ne les résoudrons qu'en agissant ensemble, qu'en étant davantage réconciliés», a-t-il dit.