«Prêt pas prêt»: noces sanglantes

Mélange de comédie, d’horreur et d’hémoglobine, «Prêt pas prêt» met en scène une jeune mariée qui doit survivre à la traque de sa belle-famille le soir de ses noces. Tout un programme!

Les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpinand et Tyler Gillet ainsi que le producteur Chad Villella (ils nous ont donné «V/H/S») se sont attardés à une idée conventionnelle et l’ont poussée à l’extrême. Quoi de plus conventionnel qu’un mariage? Quoi de plus conventionnel qu’une nuit de noces?

«Les enjeux sont mortels dans ¨Le bébé de Rosemary¨, de souligner Guy Busick, coscénariste. Et pourtant, c’est axé sur le personnage. Le film est terrifiant, mais il comporte un soupçon d’espièglerie ainsi qu’une pointe d’absurde.» C’est ainsi qu’est née l’histoire de Grace (Samara Weaving), jeune femme modeste, courtisée par Alex Le Domas (Mark O’Brien), rejeton d’une famille qui a fait fortune dans les jeux de société. Leur romance culmine en mariage qui se déroule dans la somptueuse demeure des Le Domas, propriété des parents d’Alex, Tony (Henry Czerny) et Becky (Andie MacDowell).

La soirée ne se déroule pas comme prévu. Si la cérémonie des épousailles est tout à fait normale, la suite l’est moins. En effet, après la réception, à minuit, Grace est invitée à se joindre à ses beaux-parents pour un jeu hors de l’ordinaire. Elle doit tirer une carte qui déterminera l’amusement familial. La jeune femme en choisit une extrêmement rare, celle du jeu de la cachette. Elle doit donc se cacher pendant que la maisonnée la cherche... et elle ne tarde pas à découvrir qu’il s’agit d’une activité mortelle où elle sert de gibier humain.

Personnages en quête de meurtres...

«Contrairement à quantité de films d’horreur où vous avez une pléthore d’innocents et une survivante qui tient tête au tueur, Grace est une ¨badass¨, indique Samara Weaving. Je voulais vraiment faire ressortir sa colère envers cette famille. Elle se bat, cela fait partie de sa personnalité et de ses actes. Elle n’a pas eu une vie facile.»

Comme autre femme forte de la distribution, il y a Becky, incarnée par Andy MacDowell, qui, pour l’occasion, a appris à donner un coup de poing de cinéma. «Je ne pense pas que Becky soit fondamentalement méchante. Elle est dédiée à sa famille à 100%. Elle est protectrice et éprouve un amour profond pour son fils, Alex, ce qui, à mon avis, permet d’ancrer le scénario.»

Tous les membres de la famille Le Domas sont tordus. Daniel (Adam Brody) est encore traumatisé par le précédent jeu familial. «J’ai beaucoup aimé jouer avec autant de sang... et je travaille aussi très bien avec des cadavres. La question, ici, est de savoir s’il y a une bonne personne en Daniel ou pas.»

Alex (Mark O’Brien), le fils prodigue, «est en conflit avec lui-même. Il est habitué au niveau de vie que sa famille lui offre, même s’il la refuse. À certains moments, on le voit se battre contre lui-même et c’est ce qui m’a intéressé du rôle.»

Chaque personnage a une arme spécifique – qui va du fusil à harpon à la voiture, en passant par une hache – et ce n’est pas le sang qui manque. «L’une des choses les plus amusantes que nous avons faites a été de faire exploser un groupe de gens. Et nous avons tout fait de manière réaliste. Nous avons fait exploser une quantité impressionnante de sacs mortuaires et de sachets de sang sur le plateau», précise le producteur Tripp Vinson.

Tourné dans la Casa Loma de Toronto – un château datant de 1911 – pendant quatre semaines, «Prêt pas prêt» est une avalanche de «gore». «Les films d’horreur sont tellement amusants à tourner, de souligner Samara Weaving. D’habitude, je me cache les yeux quand j’en regarde un, mais comme je savais ce qui allait se passer dans mes scènes, j’avais parfois du mal à demeurer sérieuse. En plus, le faux sang a un goût de caramel qui est délicieux!»

«Prêt pas prêt» a pris l’affiche le 21 août.