Rick Hughes : souvenirs de son appel vers la musique

Après avoir fait partie d’«American Story Show», Rick Hughes replonge dans le temps, cette fois à l’époque «Peace and Love», grâce au spectacle «American Story 2 : Les années Woodstock», présenté jusqu’au 31 août à la salle J.-Antonio-Thompson, à Trois-Rivières, avant de prendre la route pour une tournée en 2020.

Rick Hughes avait tout juste six ans quand le Festival de Woodstock a vu le jour, en 1969, mais il se souvient de cette époque comme si c’était hier.

«L’album "Woodstock" a joué dans mon enfance. Je me vois encore l’ouvrir, regarder les photos qu’il y avait et dire: “Wow! Ça doit être formidable : 500 000 personnes qui t’écoutent chanter sur scène, et parler de paix et d’amour!” Mon premier appel vers la musique a été le Festival de Woodstock, parce que c’était gros.»

«American Story 2 : Les années Woodstock» est, pour lui, une façon de revivre cette époque.

«Le spectacle se passe comme à Woodstock, où on voyait à même la scène des échafauds dans lesquels les artistes qui attendaient leur tour regardaient ceux qui étaient en train de performer. On participe tout au long du spectacle. Il y a aussi un entracte et je n’en ai jamais vu d’aussi spectaculaire que ça. Je ne peux pas en dire plus. Mais, souvenons-nous qu’en 1969, Woodstock a été interrompu à cause d’un immense orage pendant le spectacle de Joe Cocker. Il y a également des images projetées sur l’écran. On se sert des photos du photographe officiel de Woodstock, Elliott Landy.»

Tout ça est orchestré de main de maître par Mike Gauthier, qui assure la direction musicale. «Mike, c’est de l’or en barre, un cœur sur deux pattes. C’est aussi une encyclopédie musicale incroyable et un journaliste hors pair.»

Des clins d’œil à 1994 et 1999

En plus de commémorer les 50 ans de Woodstock, le spectacle fait aussi des clins d’œil aux 25 ans et aux 30 ans du festival, en 1994 et 1999. Ainsi, on peut notamment entendre des pièces de Janis Joplin, Metallica, Melissa Etheridge et Aerosmith.

Rick Hughes partage la scène avec Pascal Dufour et Miriam Baghdassarian, qu’on a connue à «La Voix» en 2018.

«Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Pascal. On a commencé à travailler ensemble sur le spectacle il y a quelques mois et je l’adore. On est déjà de bons amis. C’est tout un musicien! Miriam, quelle découverte! J’ai rarement rencontré une fille de 20 ans qui se fait donner une opportunité aussi grande et qui soit aussi “groundée” qu’elle, humble, avec une voix mature.»

Sa sœur, une battante

Partageant sa vie depuis 17 ans avec Nancy Langlois, Rick Hughes s’est fiancé avec elle en 2012. «On s’est dit qu’on officialiserait le tout à nos 20 ans ensemble; ce sera en 2022. On va faire un gros "party" et Lulu chantera à notre mariage!» raconte le chanteur, dont la sœur a repris en juin des traitements de chimiothérapie contre le cancer.

«Quand je parle de Lulu, je deviens très émotif. Sans trop tomber dans les détails, ce n’est pas facile. Il y avait une chance minime que le cancer revienne, et c’est arrivé. Mais Lulu est une battante. Elle ne l’a pas facile, mais on est là pour elle, et elle continue de chanter. On a fait un spectacle ensemble récemment à La Malbaie avec les Porn Flakes, et elle pétait le feu. Le jour d’avant, elle a passé toute la journée au lit pour prendre des forces. C’est thérapeutique, pour elle, de chanter.»

Sa fille dans une téléréalité

Rick est le père de deux adultes. Sa fille, Sammy- Jane, 29 ans, parcourt le monde avec son amoureux, Robert Hall, alias Slobby Robby.

«Elle joue avec lui dans sa téléréalité aux États-Unis; elle est présentée sur Netflix et a pour titre "Slobby’s World". Il a ouvert, à Tucson et à Las Vegas, un magasin Generation Cool où il y a, entre autres, des chandails de tournées d’artistes et des figurines des années 1980. Il est d’ailleurs sur le point d’en ouvrir un à Montréal. Mon fils, William, 27 ans, m’a dit dernièrement qu’il avait écrit des textes de chansons et qu’il aimerait bien faire de la musique. Il aime beaucoup le rap.» Un genre musical différent de celui de Rick, qui prépare avec son groupe métal, Sword, un nouvel album à paraître avant la fin de l’année.