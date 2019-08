Tués dans un accident en sortant de leur cérémonie de mariage

Ce qui devait être la plus belle journée de leur vie a pris un tournant tragique : un jeune couple du Texas a été tué dans un accident de voiture quelques minutes seulement après leur cérémonie de mariage.

Vendredi, Harley Morgan, 19 ans, et Rhiannon Morgan, 20 ans, respectivement 19 et 20 ans et amoureux depuis l’école secondaire, ont uni leurs destinées au palais de justice du comté d’Orange, à Beaumont-Port-Arthur, au Texas.

«La seule chose qu’ils voulaient, c’était de se marier et débuter leur vie. Ils avaient tellement de rêves», a déclaré à CNN Kennia Morgan, la mère du jeune marié, quelques heures après la tragédie.

En sortant du stationnement du palais de justice, quelques minutes après la cérémonie, la voiture dans laquelle se trouvaient les deux jeunes concubins a été violemment percutée par une camionnette.

Leurs proches n’ont pu qu’assister à la scène, impuissante.

«J’ai vu mon bébé mourir. Je porte encore des vêtements avec du sang de mon fils; j’ai essayé de les sortir de l’auto, raconte Mme Morgan. Aujourd’hui, mon pire cauchemar s’est produit devant mes yeux. C’est une image qui va me hanter pour le reste de mes jours. Je vais continuer de voir l’image de la camionnette qui percute la voiture de mon bébé chaque soir en me couchant.»

Le jeune couple prévoyait organiser un mariage à plus grand déploiement, avec toute la famille élargie, quelques jours avant Noël.

«En arrivant chez vous ce soir, faites une grosse accolade à votre famille, lâche Mme Morgan. Même si vous êtes en colère, présentez-leur vos excuses et faites-leur un câlin. Ne vous couchez pas fâché, parce que vous ne savez jamais... Vous ne savez jamais à quel point c’est rapide de perdre ces personnes.»