Célébrer la diversité corporelle avec «Incluses 2»

Les jumelles Carolane et Josiane Stratis récidivent et viennent de lancer «Incluses 2», des vêtements fabriqués ici qui célèbrent la diversité corporelle.

La collection de cinq morceaux, créée en collaboration avec le designer Xavier Laruelle, a été dévoilée la semaine dernière lors du Festival Mode & Design.

«Oui il y a des filles taille plus qui ont de l’argent, qui ont le goût d’acheter des vêtements faits au Québec et le goût d’être habillées comme n’importe qui, d’avoir du fun et de se sentir belles», expose Carolane.

Les vêtements, qui offrent les tailles XS à 4XL, seront disponibles pour l’achat dans quelques semaines.

