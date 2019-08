15 enfants privés de maternelle 4 ans

Quinze enfants du quartier Rosemont qui étaient en attente d’une place dans une maternelle 4 ans devront patienter encore un an avant de faire leur entrée officielle à l’école.

Les parents qui les avaient inscrit leurs enfants à l’École Léonard-De Vinci de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) espéraient que la direction ouvre une nouvelle classe en raison de la forte demande, mais la direction a toutefois refusé cette nouvelle classe.

Selon un père rencontré par TVA Nouvelles, l’école disposerait de suffisamment d’espace pour accueillir les petits.

«On a 15 enfants qui étaient en attente. La semaine passée j’ai appelé la commission scolaire pour avoir des explications, et puis on a que des excuses, aucune solution. Je leur explique que c’est une priorité. On a la classe de disponible, mais on a que des excuses», explique Réjean Latreille père d’un enfant.

Il dit s’être fait répondre que « ce n’est pas une priorité d’envoyer les enfants à l’école à 4 ans [...] On va avoir 15 enfants sur le trottoir dans trois jours», ajoute-t-il.

Près de 70 classes de maternelles 4 ans sont réparties dans les écoles de la CSDM.