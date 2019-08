Les chauffeurs de taxi réunis près de l’aéroport Montréal-Trudeau lundi après-midi en avaient beaucoup à dire au gouvernement sur le projet de loi 17.

«Monsieur Bonnardel, prenez conscience : on a des familles, on a des enfants. On va tout perdre, tout perdre. La valeur des permis est à terre, on n’est plus capable de rien faire», a lancé l’un d’eux les larmes aux yeux.

«Allumez le gouvernement, allumez! On ne lâchera pas! Il y en a qui vont perdre leur chemise, leur maison (...) Legault, allume! C’est nous autres qui t’avons mis là. Faire ça aujourd’hui, c’est pas correct.»

Le porte-parole des propriétaires de taxi à Montréal, Hassan Kattoua, a expliqué que le rassemblement du jour était spontané et pourrait en annoncer d’autres.

«C’était juste un avant-goût aujourd’hui. C’était spontané, ce n’était pas planifié du tout. Je suis fier de tout le monde ici», a-t-il dit.

«Ça va se répéter jusqu’à ce que le ministre comprenne qu’on n’est pas à vendre. S’il veut nous exproprier, il doit nous payer la valeur juste (...) Malheureusement, les clients vont souffrir aujourd’hui (...) On n’a pas le choix! C’est le gouvernement qui a créé tout ça.»