Ces capitales qui ont déménagé

Voici quelques exemples de pays ayant transféré leur capitale, après la décision de l'Indonésie d'en bâtir une nouvelle dans l'est de Bornéo pour remplacer Jakarta, mégalopole engorgée et menacée par une montée des eaux.

Brésil

Inaugurée en avril 1960, Brasilia a été créée, à l'initiative du président Juscelino Kubitschek, dans le but de transférer le siège du pouvoir fédéral au centre géographique du pays. Elle remplace Rio de Janeiro, la capitale depuis 1763 devenue trop petite.

Conçue par l'architecte Oscar Niemeyer, la ville construite en quatre ans est alors considérée comme un joyau futuriste. Brasilia, déclarée par l'UNESCO «patrimoine culturel de l'Humanité», compte aujourd'hui près de 2,9 millions d'habitants.

Pakistan

Construite comme une vitrine moderne et fonctionnelle du Pakistan vingt ans après son indépendance, Islamabad devient en août 1967 le siège du gouvernement et des organes administratifs et diplomatiques. Elle succède à Rawalpindi qui, elle-même, avait remplacé Karachi, première capitale du Pakistan jusqu'en 1959 et qui demeure le poumon économique du pays.

Côte d’Ivoire

En mars 1983, Yamoussoukro, village natal de l'ex-président Félix Houphouët-Boigny, devient la capitale politique et administrative. Avec ses quelque 200.000 habitants, la ville, située dans le centre du pays, n'a toujours pas réussi à attirer l'Assemblée nationale, les ministères, les ambassades et les sièges des grandes entreprises qui ont préféré rester à Abidjan, la capitale économique.

Nigeria

Bâtie de toutes pièces dans le centre du pays, Abuja est devenue officiellement la capitale fédérale en décembre 1991, pour désengorger Lagos, métropole sur le littoral atlantique, restée la capitale économique.

Allemagne

En juin 1991, moins d'un an après la réunification, Berlin, ancienne capitale est-allemande, est choisie par les députés pour devenir la nouvelle capitale de l'Allemagne réunifiée au détriment de Bonn. Les grandes instances politiques s'installeront à Berlin, pour l'essentiel durant l'été 1999, au terme d'un déménagement colossal qui a duré plusieurs mois.

Kazakhstan

Astana, située au milieu des steppes inhospitalières du centre nord, devient en décembre 1997 la capitale de cette ex-république soviétique, remplaçant Almaty (nord-est). En 2019, la ville est renommée du prénom du président Noursoultan Nazarbaïev, qui a supervisé son développement architectural. Sa population est passée en moins de vingt ans de 280 000 à un million d'habitants selon le gouvernement.

Birmanie

En novembre 2005, la junte militaire alors au pouvoir annonce le transfert de la capitale de Rangoun vers Naypyidaw. Située à 400 kilomètres au nord, au cœur de la jungle, la cité administrative a été bâtie dans le plus grand secret. Les fonctionnaires reçoivent l'ordre d'y emménager en 48 heures sous peine d'emprisonnement.

Égypte

L’Égypte prévoit un changement de capitale administrative avec la création d'une nouvelle ville dans le désert située à environ 45 km du centre du Caire, ville surpeuplée de près de 20 millions d'habitants.