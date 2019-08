Grandes nouveautés et retours attendus cet automne à TVA

TVA a dévoilé sa programmation d’automne, lundi, et toutes vos vedettes sont de retour pour la saison, en plus de plusieurs nouveautés qui promettent d'être percutantes.

Parmi les grandes productions attendues, «Alerte Amber» vous amènera au cœur du pire cauchemar qu'une famille puisse vivre.

«On est les parents d'un enfant qui disparaît, explique la comédienne Madeleine Péloquin, qui joue dans la série. Donc, un enfant de 12 ans, qui a aussi un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Donc, à partir de ce moment-là, bien, l'alerte Amber va être rapidement déclenchée.»

«Il y a aussi tout l'aspect policier qui est vraiment le fun à suivre», ajoute le comédien Vincent Leclerc.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI



































Pour sa part, Maripier Morin vous ouvre les portes du grand studio G de TVA pour des soirées festives, où un invité sera à l'honneur.

Portée par Mathieu Roy, «Animaux à la retraite» explore le quotidien de bons samaritains qui ont créé des havres de paix pour animaux vieillissants.

En plus des nouveautés, c'est le retour de vos émissions préférées, comme «Un Zoo pas comme les autres», «L'Échappée» et «L'Heure bleue», présentée maintenant le mardi à 20h.

Et on attend avec impatience la deuxième saison de «Révolution».

«Mon Dieu que les danseurs nous réservent des surprises! s’exclame l’égérie de cette compétition de danse, Sarah-Jeanne Labrosse. Ils m'ont chavirée cette saison! Pour vrai, vous ne savez pas ce qui vous attend!»

L’information du matin au soir

TVA demeure toujours une référence en matière d'information et d'émissions d'affaires publiques. L’émission phare d’enquête «J.E.» revient en force pour une 27e saison.

«Plus que jamais, on est au service du citoyen, affirme l’animatrice Marie-Christine Bergeron. On dénonce toutes sortes de situations. C'est la même recette de base à "J.E." cette année, mais on a ajouté un petit peu de Tabasco. Donc, on va avoir un peu plus de piquant cette année.»

L’émission politique «La Joute» fait elle aussi son retour sur les ondes de LCN.

«C'est sûr qu'on va partir la saison en lion avec la campagne électorale, indique l’analyste politique Emmanuelle Latraverse. Les gens vont s'y reconnaître. On va être entourés essentiellement des mêmes collaborateurs. On va avoir de nouveaux venus aussi: Mathieu Bock-Côté, qui va être un de nos collègues réguliers, un jouteur régulier, et Dimitri Soudas, qui était l'ancien directeur des communications de monsieur Harper.»

Pour être bien informés du matin au soir à TVA et LCN, vous pouvez compter sur nos équipes: «Salut, bonjour!», «Le Québec matin», «100% nouvelles» et «Mario Dumont».

«Je trouve qu'on est dans une période ou les citoyens se trouvent bien laissés à eux-mêmes, dit l’animateur Mario Dumont. Et c'est un de mes angles en amorçant l'année.»

Vous pouvez aussi compter sur nos chefs d'antenne Sophie Thibault et Pierre Bruneau pour les grands bulletins d'information.

«Je commence en septembre cette 44e saison avec autant de passion et autant d'enthousiasme que la première saison», déclare le chef d’antenne Pierre Bruneau.

Voilà une rentrée tout en divertissement, en information et en nouveautés.