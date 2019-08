Le défenseur Rod Fanni reviendra à Montréal

Il est de retour! @RodFanni24 s'entend avec l'Impact jusqu'à la fin de la saison 2019 >> https://t.co/NCi2bZwWWc



He's back! Impact signs Rod Fanni until the end of the 2019 season >> https://t.co/akY1UsBoQE#IMFC #AllezMTL pic.twitter.com/R0qluPry1X