Légère chaleur avant la pluie cette semaine

Le Québec connaîtra un début de semaine sous le soleil avant l’arrivée de la pluie.

Malgré les nuits froides des derniers jours, le mercure devrait remonter pour passer au-dessus des normales saisonnières en journée.

On attend les 25 degrés sur le sud de la province, avec un maximum possible à 27 degrés à Saguenay mardi, tandis que les températures autour du golfe du Saint-Laurent oscilleront entre 19 et 24 degrés.

Dès mardi, les conditions vont se détériorer avec l’arrivée d’une dépression de l’ouest, qui amènera fraîcheur et pluie.

Dès mardi soir, les précipitations s’abattront sur l’Outaouais, avant de gagner le reste de la province, avec des risques d’orages mercredi.

Un deuxième système dépressionnaire suivra, qui fera passer le thermomètre sous les normales saisonnières. En journée, les maximums tourneront entre 20 et 22 degrés.