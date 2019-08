L'industrie porcine en crise

Les producteurs de porc québécois traversent une crise sans précédent en raison de la fermeture du marché chinois. Toute l'industrie réclame une aide d'urgence du fédéral et elle espère que son appel soit entendu.

Depuis l'entrée en vigueur de l'embargo chinois sur la viande canadienne en juin, les affaires tournent au ralenti.

«C'est sûr que les employés me posent beaucoup de questions, mais j'essaie de les rassurer le plus que je peux», explique Kevin Tremblay, contremaître chez Déli-Porc.

Tout comme les éleveurs de porcs, les transformateurs et les exportateurs réclament eux aussi un programme d'urgence du gouvernement fédéral.

L'Union des producteurs agricoles redoute les contrecoups des tensions commerciales.

«Le marché chinois, c'est notre deuxième plus important marché d'exportation. Et, présentement, c'est les Danois, c'est les Européens, les Brésiliens qui profitent de ce marché-là. Et, nous, on se retrouve avec nos inventaires, avec notre production», affirme Charles-Félix Ross, directeur général de l’UPA.

À Ottawa, les oppositions ont tenu à soutenir l'industrie aujourd'hui.

«Le Canada était un fournisseur excellent pour la Chine et, maintenant, on n'a plus accès du tout au marché. Et quand il y a un besoin, il y a quelqu'un d'autre qui va répondre à ce besoin-là» de dire le conservateur Luc Berthold.

«On parle de 26 000 emplois au Québec, plus que 2000 fermes. Donc, c'est vraiment majeur comme industrie pour les Québécois. Donc, c'est important qu'on s'occupe de nos producteurs et qu'on ne les laisse pas en détresse», a lancé Xavier Barsalou-Duval, député bloquiste.

«C'est important! Il y a l'effet domino. Il faut agir le plus rapidement pour non seulement rassurer, mais s'assurer la pérennité de nos productions agricoles», insiste la députée néo-démocrate, Ruth Ellen Brosseau.

Les partis d'opposition et l'industrie accentuent la pression, mais, pour l'instant, le gouvernement Trudeau n'a pas l'intention d'offrir une aide financière.