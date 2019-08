L'inquiétude ravivée à Lac-Mégantic

L'accident ferroviaire survenu samedi près de Lac-Mégantic a ravivé les craintes des résidents et des élus qui s'inquiètent depuis des années du transport de matières dangereuses.

Transport Canada avait averti la direction du chemin fer du danger de ce rail il y a trois mois seulement. L’avis de non-conformité envoyé à la Central Maine and Quebec Railway faisait part de 253 anomalies, dont celle sur la portion du chemin de fer entre Nantes et de Lac-Mégantic où s’est produit l’incident.

Le bout de rail en question avait notamment été réparé vendredi dernier. La mairesse de Lac-Mégantic en a discuté avec le président de la compagnie ferroviaire.

«Ce qu’on me dit que c’est les validations ont toutes été faites comme quoi ce serait sécurisé, on nous disait ça aussi la semaine passée. Où est la confiance? C’est ça qu’il faut établir», a expliqué Julie Morin.

Même son de cloche du côté du député provincial. «Pour l’instant, on va voir ce qui va se passer avec les interventions. On va faire confiance à Transports Canada et aux autres intervenants. Je suis le dossier de près, je vais être là», a affirmé le député caquiste François Jacques.