Marijuana comestible : un cadre réglementaire plus strict demandé

Les directions régionales de santé publique du Québec s’unissent pour demander au gouvernement un meilleur encadrement des produits comestibles du cannabis.

Québec a déjà annoncé son intention d’en interdire la vente, même si le gouvernement fédéral va l'autoriser dès cet automne. Les médecins disent qu'il faut malgré tout aller encore plus loin et offrir un meilleur encadrement légal afin d’éviter les incertitudes.

Dans la réglementation québécoise, le gouvernement entend interdire ce qui est «attrayant pour les mineurs», comme les friandises, les confiseries, les desserts ou le chocolat. Or plusieurs autres types de produits se retrouvent dans un flou réglementaire, selon les organismes, comme les croustilles, le maïs soufflé ou encore les boissons sucrées.

Les directions régionales de santé publique craignent également une surconsommation du cannabis comestible, dont les effets sur le corps sont beaucoup plus tardifs que ceux du cannabis qui est fumé.

«Lorsqu’on fume [le cannabis], ça fait effet en 10 ou 15 minutes. Les gens recherchent cet effet et, lorsqu’ils l’ont atteint, arrêtent de consommer. Lorsqu’on consomme du cannabis, ça peut prendre entre une heure et demie et deux heures à faire effet et ça continue pendant six à huit heures», explique le Dr François Desbiens, directeur de santé publique de la Capitale-Nationale.

«Souvent, les gens qui sont habitués d’en fumer en mangent, n’ont pas d’effet, et continuent à manger, poursuit-il. Il y a de forts risques de surconsommation et d’intoxication au cannabis mangé.»

La réglementation modifiée d’Ottawa entrera en vigueur le 17 octobre 2019, mais les premiers produits comestibles du cannabis ne seront pas disponibles en vente légale avant la mi-décembre, eux qui devront se soumettre aux limites fixées par Santé Canada.