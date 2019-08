R. Kelly veut se payer l’avocat de Michael Jackson

R. Kelly serait en train de chercher désespérément des fonds afin d’engager Tom Mesereau, l’avocat qui avait défendu Michael Jackson face aux accusations d’abus sexuels sur mineurs qui le visaient.

Il avait d’ailleurs obtenu l’acquittement du roi de la pop lors du procès survenu en 2005. La même année, l’acteur Robert Blake, un autre de ses clients, avait été reconnu non coupable du meurtre de sa femme Bonnie Lee Bakley.

Selon TMZ, l’avocat aurait d’ailleurs rencontré R. Kelly dans une prison de Chicago plus tôt dans le mois (août 19) afin de discuter l’affaire.

L’interprète d’I Believe I Can Fly fait face à 18 chefs d’inculpation, dont abus sexuels, possession d’images pédopornographiques, kidnapping et travail forcé.