Stratégie navale : Ottawa revoit les critères de sélection

Pour une deuxième fois en l’espace de quelques jours, Ottawa prolonge l’échéancier pour dénicher le troisième chantier maritime pouvant soumissionner dans le cadre de sa Stratégie nationale de construction navale. Cette fois-ci, le fédéral revoit même les critères de sélection dans le processus, une décision qui ne fait pas l’unanimité.

«C’est très inquiétant. Ce n’est pas normal. Lorsque je regarde les modifications dans l’appel de candidatures, cela répond exactement aux demandes du chantier Heddle pour la largeur et la longueur des navires», déplore au Journal la présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches, Ann Gingras.

«J’ai l’impression de vivre le film Retour vers le futur. C’est exactement le même scénario qu’en 2011 avec les conservateurs où Davie avait été écarté. Les chantiers Seaspan de Vancouver et Irving d’Halifax avaient alors été choisis. C’était une grande surprise de voir Seaspan, car il n’avait aucune expérience avec des navires de plus de 1000 tonnes. Heddle est un réparateur et non un constructeur», poursuit-elle.

Lundi, Ottawa a publié un avis comme quoi il repoussait au 30 août la date de fermeture du processus afin d’être «équitable, ouvert et transparent». Le gouvernement souligne que cette décision a été prise «en réponse aux commentaires de l’industrie».

«Nous avons notamment corrigé une incohérence dans les dimensions des navires que les chantiers navals doivent être en mesure de construire et mettre à l’eau», dit-il.

Initialement, le processus de sélection devait être complété le 19 août. La semaine dernière, Le Journal révélait que la date butoir avait été repoussée au 26 août à la demande de la compagnie ontarienne Heddle Shipyards qui envisageait de déposer sa candidature. L’entreprise a récemment accusé Ottawa de favoriser Davie.

Jeudi dernier, le ministre Jean-Yves Duclos affirmait que son gouvernement avait pris la décision de revoir l’échéancier afin d’éviter des poursuites de chantiers maritimes canadiens. Il estimait que Davie était toujours en bonne position pour devenir le nouveau partenaire d’affaires d’Ottawa afin de «corriger une erreur historique».

Rappelons que le chantier sélectionné devrait hériter de la construction de six brise-glaces pour la Garde côtière. La facture pourrait être de plusieurs milliards de dollars.

Chez Chantier Davie, ces contrats pourraient assurer du travail pour une vingtaine d’années, affirmait dernièrement la direction. Cette dernière a préféré ne pas commenter le dossier, lundi.