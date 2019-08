Un homme parti sur le pouce jusqu'en Abitibi est porté disparu

Un citoyen de La Prairie qui a quitté son domicile de la Montérégie la semaine dernière pour se rendre à pied jusqu'en Abitibi est maintenant porté disparu, a annoncé la police lundi.

Éric Cormier, 42 ans, a été vu pour la dernière fois alors qu'il quittait sa demeure le 21 août dernier. Il avait alors l'intention de se rendre en Abitibi à pied ou en faisait du pouce.

«Ses proches sont inquiets puisqu’ils sont sans nouvelles de lui, ce qui est contraire à ses habitudes», a précisé la Régie de police intermunicipale de Roussillon.

Le disparu a la peau blanche, mesure 1,8 m (5' 9'') et pèse 79 kg (175 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns, et il arbore un tatouage tribal avec l'inscription «Wayne» sur le bras gauche, ainsi qu'un autre tatouage sur la poitrine.

Quiconque aperçoit M. Cormier est invité à contacter les policiers au 450 638-0911, poste 615.