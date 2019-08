Un homme porté disparu depuis vendredi à Shawinigan

Un homme de Shawinigan n'a pas donné signe de vie depuis vendredi dernier.

Billy Carle, 25 ans, a été vu pour la dernière fois vers 11 h 30. «Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a fait savoir la Sûreté du Québec

M. Carle a la peau blanche, mesure 1,83 m (6') et pèse 107 kg (235 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et arbore un tatouage montrant un carré rouge sous l'oreille droite, ainsi qu'un autre tatouage d'un signe tribal sur l'avant-bras gauche.

Au moment de sa disparition, il portait des jeans foncés marbrés blancs, un coton ouaté noir avec des manches camouflage rouge et blanc, des souliers blancs et une casquette beige.

Quiconque l'aperçoit est invité à communiquer avec la police en composant le 911 ou en contactant la ligne confidentielle de la SQ au 1 800 659-4264.