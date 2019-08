Une fête et une famille pour un chien mourant

Un chien atteint d’une rare forme d’un cancer vivant dans un refuge de la Virginie a eu droit à une fête juste pour lui avant de finalement trouver sa famille.

En mai dernier, un vétérinaire a diagnostiqué un cancer incurable à Bebe, un chien de six ans seulement. Les employés du refuge Richmond Animal League ont été touchés par son histoire.

«Ça nous a émus parce qu’on sait qu’il n’a qu’une courte espérance de vie», explique Kaicee Robertson.

«Nous ne savons pas exactement combine de temps il lui reste, mais deux ans au maximum», ajoute-t-elle.

Ses collègues et elle ont donc décidé de lui faire une fête avec au menu gâteries et crème glacée. «Il a eu une crème glacée avec des vermicelles et une cerise sur le dessus», de dire Kaicee.

Bebe avait une autre raison de célébrer alors qu’une personne a finalement décidé de l’adopter. Après avoir vu une publication sur Instagram, elle savait qu’elle devait l’adopter.

La nouvelle propriétaire de Bebe dit qu’il se porte très bien dans sa nouvelle maison.