Vague de fermetures de restaurants à Rimouski

L'industrie de la restauration de Rimouski traverse une période difficile. Plusieurs restaurants n'ont eu d'autre choix que de mettre la clé sous la porte dans les derniers mois en raison du manque de personnel notamment.

«Même ici à la Chambre de commerce, quand on planifie des événements et qu'on espère aller les faire dans une salle de banquet, ce n'est pas possible parce qu'on n’a pas le personnel pour livrer la marchandise», a souligné le coordonnateur de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Jonathan Laterreur.

Environ une dizaine de restaurants du centre-ville de Rimouski ont dû cesser leurs activités dernièrement.

Certains espèrent toutefois que ces fermetures ne soient que temporaires.

C'est notamment le cas du PFK de Rimouski qui a fermé ses portes le 23 août dernier par manque de personnel. On peut d'ailleurs voir sur le site d'Emploi-Québec que la succursale est à la recherche de neuf employés.

L'achat de nouveaux équipements est aussi problématique pour certaines entreprises.

«On demande à certaines entreprises de changer leur hotte par exemple parce qu’elle n'est pas conforme, mais ça peut représenter des dépenses de 30 000 $ et plus, donc de payer ça du jour au lendemain pour des entreprises qui font du 2% de profit par année c'est impossible», a expliqué M. Laterreur.

Faire preuve d'inventivité

Plusieurs restaurateurs rencontrés lundi par TVA Nouvelles ont expliqué devoir conjuguer avec ce manque de main-d’œuvre.

«À l'époque, on avait un choix d'employés, maintenant ce sont eux qui ont le choix. Alors pour les garder dans notre équipe on doit avoir quelque chose à offrir, leur donner des possibilités de flexibilité d'horaires», a expliqué la copropriétaire du Crêpe Chignon, Jenny Ross.

«On essaie d'améliorer les salaires pour les personnes qui restent plus longtemps dans l'entreprise, même au niveau des vacances dès qu'on est capables au lieu de donner le minimum de 4%, on donne du 6 ou 8% pour garder notre monde», a indiqué le propriétaire du restaurant Finesse d'Alsace, Laurent Cuny.

Mais ces stratégies ont certaines limites, selon la Chambre de commerce qui souligne que les restaurateurs dégagent en moyenne un profit de 2% par année.

«Les restaurateurs sont assez créatifs, mais ils ont une certaine limite. Ils doivent offrir des conditions plus intéressantes que le salaire minimum, mais d'un autre coté ils mettent en jeu leur pérennité aussi parce qu'au niveau financier c'est difficile pour eux», a conclut M. Laterreur.