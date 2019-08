Accès à l’information: augmentation du délai de traitement au SPVM

Le délai de traitement des demandes d’accès aux documents par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’est allongé d’une semaine en 2018, malgré un nombre de demandes plutôt stable.

Il est passé de 23 jours en 2017 à 30 jours l’année suivante, durant laquelle on comptait près de 8400 demandes, soit environ une quarantaine de moins.

«Cette augmentation découle des mouvements de personnel et des délais de comblement des postes», indique le bilan de la Ville.

Les deux tiers des documents demandés ont été remis en partie et 28 % n’ont pas été remis. La protection des renseignements personnels et les enquêtes sont évoquées pour expliquer le phénomène.

Seuls 4 % des documents demandés au SPVM ont été livrés au complet, comparativement à deux tiers d'entre eux dans le cas des demandes formulées auprès des arrondissements et plus de la moitié des documents demandés aux services centraux de la Ville.

Par ailleurs, environ 4700 requêtes d'accès à des documents furent traitées par les services centraux en 2018, une hausse de 12 %. Le délai moyen de réponse est resté stable à 19 jours et celui médian est passé de 15 à 18 jours. Les études environnementales et les rapports du Service des incendies sont les demandes les plus populaires.

Le délai de réponse légal est de 20 jours et peut être prolongé dans certains cas.