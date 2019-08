ArcelorMittal met la main sur Legault Métal

La multinationale ArcelorMittal a fait l’acquisition de Legault Métal, le plus important recycleur de métaux d’Abitibi-Témiscamingue.

Employant une centaine de personnes, Legault Métal possède des installations à Trécesson, Val d’Or, Rouyn-Noranda et La Sarre.

C’est la filiale ArcelorMittal Produits longs Canada qui sera responsable d’intégrer les activités de Legault Métal.

«En tant que plus grand recycleur de ferraille pour utilisation locale au Québec, nous sécurisons ainsi encore davantage notre approvisionnement en matières premières en provenance de cette région importante et renforçons notre chaîne de valeur. Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous installer en Abitibi et allons travailler d’arrache-pied avec l’équipe locale pour mériter la confiance de nos nouveaux milieux d’accueil», a affirmé le président-directeur général d’ArcelorMittal Produits longs Canada, François Perras, par communiqué, mardi.

ArcelorMittal Produits longs Canada se sert de la ferraille ainsi que du minerai de fer extrait sur la Côte-Nord pour produire de l’acier. Le recyclage de métaux est donc «une activité stratégique» pour elle.

Le montant de la transaction n’a pas été annoncé.