Contigo rappelle des bouteilles pour enfants

Des bouteilles d’eau nettoyables pour enfants de marque Contigo font l’objet d’un rappel, car elles présentent un risque d’étouffement pour les enfants.

«Seules les bouteilles d'eau comprenant une base de bec de couleur noire et un couvercle de bec de couleur noire sont visées par le présent rappel, a indiqué Santé Canada. La marque Contigo est imprimée sur le rebord et sur le devant au bas de la bouteille.»

Les produits concernés ont été vendus en formats de 13 oz, 14 oz et 20 oz et en quatre styles différents (couleur unie, avec motifs, acier inoxydable et couleurs unies en acier inoxydable). Ils ont été vendus à l’unité ainsi qu’en paquets de deux et de trois.

Quelque 157 000 exemplaires ont été vendus au pays d’avril 2018 à juin 2019.

PHOTO FOURNIE PAR SANTÉ CANADA

PHOTO FOURNIE PAR SANTÉ CANADA

PHOTO FOURNIE PAR SANTÉ CANADA

PHOTO FOURNIE PAR SANTÉ CANADA

PHOTO FOURNIE PAR SANTÉ CANADA











«Le bec en silicone transparent de la bouteille peut se défaire, ce qui présente un risque d'étouffement pour les enfants», ajoute Santé Canada.

Au Canada, 30 incidents où le bec s’est détaché ont été signalés en date du 20 août. Aucune blessure n’a toutefois été rapportée.

Tous ceux ayant acheté l’une de ces bouteilles doivent arrêter de l’utiliser et la tenir hors de la portée des enfants. Les consommateurs peuvent ensuite appeler la compagnie Contigo au 1 888 262-0622 ou visiter son site web au https://recall.gocontigo.com/ pour obtenir un bouchon de remplacement gratuit.