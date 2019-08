Crise des médias: vers une montréalisation de l’information

La disparition des journaux régionaux du Groupe Capitales Médias risque de créer une montréalisation de l’information au Québec, s’inquiète la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

«Il y aurait des quotidiens à Montréal, un à Québec, et qui, ensuite, s’occuperait de couvrir ce qui se passe en région? a lancé mardi Stéphane Giroux, président de la FPJQ, à son arrivée en commission parlementaire à l’Assemblée nationale. Quelle salle de nouvelles à Montréal va envoyer un journaliste voir ce qui se passe à Stukely-Sud? Qui va envoyer un journaliste à l’hôtel de ville d’Amqui, voir ce qui se passe là-bas? C’est impensable!»

Lors de son passage devant les députés, qui se penchent actuellement sur la crise qui secoue les médias, M. Giroux a invité le gouvernement Legault à donner l’exemple en réduisant ses publicités sur le web et en annonçant davantage dans les journaux.

Québec a déboursé 3,7 M$ en publicité sur les plateformes des géants du web l’an dernier, une somme record, a révélé mardi Le Devoir.

Les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM) de ce monde doivent également contribuer à l’effort de guerre, estime la FPJQ. «Les GAFAM prennent le contenu, le distribuent, ne paient rien en redevances», a rappelé Stéphane Giroux.

Télé-Québec à la rescousse?

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) demande quant à elle à la CAQ d’investir des fonds publics pour élargir le mandat de Télé-Québec en région. Selon la présidente Sonia Ethier, la télévision publique pourrait contribuer à maintenir la vitalité de l’information régionale.

«Plusieurs régions ou localités n’ont déjà plus accès à des nouvelles qui les concernent. De toute évidence, la diversité et la pluralité des sources d’information, essentielles en démocratie, sont en péril, et le gouvernement doit trouver des solutions durables et non ponctuelles», a fait valoir la CSQ.