Des records de chaleur fracassés dans le nord du Québec

Plusieurs régions du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord ont fracassé des records de chaleur mardi, dépassant les normales saisonnières par plus de dix degrés Celcius.

Inukjuak, un village situé sur la baie d’Hudson, a enregistré mardi une température de 22,1 °C, alors que le précédent record pour un 27 août était de 19,4 °C en 2008.

Au barrage La Grande-4, le mercure a indiqué 27,4 °C, alors que l’ancien record de 2005 était de 26,5 °C.

Finalement, il a fait 23,8 °C à Blanc-Sablon, à l’extrême est de la Côte-Nord, soit 4,4 degrés de plus que lors du précédent record de 2008.

Système intense

« Il y a eu un bon anticyclone sur le Québec et un système assez intense aussi en Ontario qui se dirige vers la baie d’Hudson. Tout cela a créé un beau gradient de pression amenant l’air du sud jusqu’à l’extrême nord du Québec », a expliqué au Journal Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada.

Ces températures dépassent la moyenne saisonnière par plus de 10 degrés pour l’ensemble de ces régions.

Le phénomène météo des derniers jours n’est pas représentatif de l’été qui a eu cours dans le nord de la province.

« Ç’a été un été en dents de scie pour le nord du Québec. De belles journées chaudes entrecoupées de journées assez froides », a expliqué le météorologue d’Environnement Canada.

Records chaque année

Par ailleurs, associer cette récente période de chaleur aux changements climatiques serait prématuré, juge M. Petit.

« Il va falloir étudier ça beaucoup plus à grande échelle. Des records de chaleur, ça arrive chaque année. »

Les habitants de ces localités ne pourront pas espérer voir cette chaleur persister.

« Un front froid devrait s’installer au cours des prochains jours et on va retourner à des températures beaucoup plus saisonnières, voire en deçà des normales », a indiqué M. Petit.

Certaines localités de l’extrême nord du Québec pourraient même apercevoir leurs premiers flocons au cours du week-end.