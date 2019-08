Des toits renforcés pour la rentrée en Mauricie

La Commission scolaire de l'Énergie investit plus de 1,5 million de dollars pour le renforcement des toits de 11 écoles de la Mauricie.

Les chutes de neige massives de février avaient forcé l’évacuation préventive de plusieurs établissements scolaires qui risquaient l’effondrement.

«L’hiver dernier a été chargé au niveau de la gestion de crise», explique le directeur de l’École de la Petite-Rivière, François Thiffault. «Je me plais à dire qu’on va avoir les écoles les plus solides de la commission scolaire donc c’est une excellente nouvelle et c’est très rassurant», ajoute-t-il.

La commission scolaire prévoit également mettre en place un processus d’évaluation pour gérer le déneigement l’hiver prochain afin d’éviter que la situation se répète.

«Selon l’évaluation des ingénieurs, chaque bâtiment aura un protocole particulier», explique le directeur de la Commission scolaire de l’Énergie, Denis Lemaire. «Dans certains protocoles, se sera à 30 centimètres qu’on va déneiger, à d’autres se sera à 60 centimètres, donc vraiment il y aura des protocoles d’établis et des vérifications constantes», précise-t-il.

Dans certaines écoles, les travaux vont se poursuivre les soirs et les fins de semaine après la rentrée.

- D'après les informations de Cassandre Forcier-Martin.