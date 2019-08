Hélène David prend Uber: «Ce n'était pas la meilleure idée», admet Gaétan Barrette

L’ex-ministre et député libéral provincial, Gaétan Barrette, admet que sa collègue Hélène David «n'a pas eu la meilleure idée» en choisissant de prendre un Uber.

«Disons que politiquement, ça amène des commentaires que bien des gens vont faire [...] Il est préférable qu'on ne prenne pas Uber dans l'état actuel des choses», a expliqué Gaétan Barrette au micro d'Antoine Robitaille sur QUB radio.

Le Parti libéral, en particulier Gaétan Barrette, s'est souvent porté à la défense des taxis et contre le transporteur Uber. «Nous [les libéraux], on ne propose pas l'interdiction d'Uber au Québec, mais la situation doit être contextualisée, ce que nous faisons vous et moi.»

Or, la députée de Marguerite-Bourgeoys, Hélène David, a été vue la semaine dernière embarquant dans un véhicule Uber, compétiteur direct des taxis.

«Moi, je ne prends jamais Uber», a rétorqué M. Barrette.

Invité à l'émission «Là-haut sur la colline» à QUB radio pour commenter l'approche du gouvernement Legault en matière de troisième lien et sur le transport rémunéré de personnes par automobile, le député libéral a estimé que ces dossiers démontraient qu'il «y avait un problème au gouvernement du Québec».

«Depuis leur campagne électorale, moi je dis que leur cadre financier ne tient pas la route et on le voit dans plusieurs dossiers», a dit Gaétan Barrette.

Course à la chefferie du PLQ

Par ailleurs, M. Barrette a affirmé attendre «sa vague» pour décider de se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

«La politique, c'est un peu comme du surf. Vous êtes dans l'océan, vous voyez la houle [...] et vous attendez votre vague», a-t-il décrit.

«Et en passant, je n'ai pas encore vu passer la vague, mais on ne sait jamais d'ici le mois de novembre», a-t-il conclu avec un rire tonitruant.