Hydro-Québec: plus de 125 000 $ en temps supplémentaire en seulement six mois

Hydro-Québec semble incapable de freiner les heures supplémentaires effectuées à son centre de conduite du réseau (CCR) et ses divisions (CER). Certains répartiteurs ont ainsi réussi à accumuler plus de 125 000 $ en revenus supplémentaires, et ce, en seulement six mois.

Les données obtenues par Le Journal indiquent que certains répartiteurs se sont hissés parmi les employés les mieux payés de la société d’État.

Par exemple, un répartiteur dont le salaire de base était de 78 908 $ a touché une rémunération totale de 205 196 $ en six mois (janvier à juin), dont 126 287 $ en heures supplémentaires et en primes diverses.

Hydro-Québec avait pourtant promis de s’attaquer il y a trois ans à cette problématique des heures supplémentaires à son centre de conduite du réseau et ses divisions.

Un manque de répartiteurs causé par plusieurs départs à la retraite avait occasionné une surcharge importante de travail depuis deux ans dans ce lieu jugé stratégique.

Le buffet doit fermer

«Hydro-Québec prétend tenir une gestion rigoureuse, mais le fait que certains répartiteurs empochent plus d’argent que le premier ministre Legault raconte une autre histoire», dénonce Renaud Brossard, le directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables.

Selon ce dernier, «il est grand temps que le buffet d’heures supplémentaires se termine chez Hydro-Québec».

Hydro s’explique

Chez Hydro-Québec, on soutient avoir été dans l’obligation de recruter des répartiteurs du côté des centres d’exploitation régionale (CER) pour pourvoir des postes au centre de conduite du réseau (CCR).

Résultat : les heures supplémentaires ont explosé dans les CER alors que les ressources sont maintenant limitées.

«Nous sommes très au fait de cette situation qui n’est aucunement souhaitable tant pour les employés que pour l’employeur», reconnaît un porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty.

Selon la société d’État, le nombre de répartiteurs au CCR passera de 18 à 23 pour s’assurer d’avoir les ressources nécessaires et d’encadrer les heures supplémentaires.

«Nous avons convenu avec le syndicat des mesures pour mieux prévoir les départs à la retraite et [nous] assurer d’avoir un bassin de relève qualifié et suffisant», a précisé le porte-parole d’Hydro-Québec.

Rappelons que les employés d’Hydro-Québec ont engrangé 77,1 millions $ en heures supplémentaires au cours des six premiers mois de 2019, en légère baisse par rapport à l’an dernier.

Deux ans de formation

Ne devient pas répartiteur qui veut au centre de conduite du réseau (CCR) d’Hydro-Québec.

«La formation peut durer jusqu’à deux ans», explique un porte-parole de la société d’État, Louis-Olivier Batty.

Durant cette période de formation, chaque répartiteur touche un salaire selon son expérience.

Les répartiteurs qui travaillent dans ce centre situé à Montréal et dont le salaire de base est d’environ 130 000 $ doivent gérer en temps réel la fiabilité, l’équilibrage et la tension du vaste réseau électrique de la société d’État.

Certains répartiteurs peuvent travailler jusqu’à 16 heures par jour dans ce centre qui est en activité 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Chaque quart de travail au CCR d’Hydro-Québec est toujours assuré par au moins trois répartiteurs.

Grande expérience

Selon M. Batty, les répartiteurs d’Hydro-Québec doivent gravir petit à petit les échelons de l’entreprise et cumuler une grande expérience. Il s’agit bien souvent de «personnes en fin de carrière» qui ont occupé des postes de gestion par le passé et détenant au minimum un diplôme universitaire.

«Ce sont seulement les meilleurs qui sont sélectionnés pour le faire. C’est un poste-clé stratégique, qui nécessite une profonde connaissance du réseau et de ses complexités», indiquait récemment la société d’État à propos de ses répartiteurs.

Une simple mauvaise décision des répartiteurs peut «entraîner des conséquences très graves» puisqu’ils doivent gérer un vaste réseau de production électrique, de lignes à haute tension et de barrages, précise M. Batty.

«Ils doivent réagir très rapidement. Lors d’un événement, ils ne disposent que de quelques minutes pour réagir. On ne peut pas mettre n’importe qui dans cette chaise, ils ont beaucoup de responsabilités. C’est un rôle névralgique pour l’entreprise», rappelle le porte-parole de la société d’État.